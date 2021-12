Cercarsi re-barista per il pub di un’isola dinanzi alle coste inglesi

Cercasi re-barista per un locale di Piel Island, sita davanti alle coste inglesi: si cerca gestore che ami la bella vita.

Cercari re-barista per Piel Island, isola sita dinanzi alle coste inglesi. Secondo la singolare inserzione proveniente dal Regno Unito, l’addetto che gestirà il locale Ship Inn, avrà anche l’onore (e l’onere) di governare Piel Island. Secondo l’annuncio, l’interessato dovrà inoltre accettare di farsi rovesciare in testa un secchio di birra.

Cercasi re-barista: offerta di lavoro eccentrica

Un annuncio decisamente bizzarro quello del barista/sovrano di Piel Island. Stiamo parlando di una piccola isola sorgente dinanzi alla penisola di Barrow-In-Furnes, città di 60mila abitanti sita in Cumbria, a nord dell’Inghilterra.

Cercasi re-barista che sia anche bonvivant

Il re-barista dovrà avere una particolare caratteristica: quella di essere un bonvivant, ovvero una persona amante del bere in compagnia, del fumo e delle belle donne.

Da precisare come tutto ciò fa parte di una tradizione che i precedenti sovrani locali hanno sempre rispettato. L’incoronazione ha un rito: il nuovo sovrano dovrà sedere sul trono impugnando una spada e indossando un elmo. Al contempo, alcuni cavalieri verseranno bella birra sulla sua testa.

Cercasi re-barista: tradizioni ancestrali e misteriose

Il sito ufficiale di Piel Island informa come le tradizioni che abbiamo enunciato in questo articolo abbiano origini incerte, ma che pare abbiano avuto origine nel ‘400, come omaggio sarcastico e sbeffeggiatore nei confronti del nuovo re dell’isola.