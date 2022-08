Cercasi libraio scalzo alle Maldive: dormirà in una suite da 36mila dollari a notte  

Notti da sogno, giornate da incanto e tutta la bellezza di un sito al top: cercasi libraio scalzo alle Maldive che dormirà in una suite da 36mila dollari

Per la serie lavori fantastici e dove trovarli (non in Italia) ecco un’offerta allettante: cercasi libraio scalzo alle Maldive che dormirà in una suite da 36mila dollari a notte. Il resort Soneva Fushi cerca una figura professionale molto particolare da inserire in organico per un lavoro che definire da sogno non pare iperbole.

Ad essere precisi l’incarico avrà durata di un anno a partire da ottobre: chi dovesse ottenere quel lavoro poi potrà soggiornare nella suite della struttura dal valore di 36mila dollari a notte. Il resort si trova nell’atollo Baa, una riserva della biosfera riconosciuta dall’Unesco nel cuore dell’Oceano Indiano.

Cercasi libraio scalzo alle Maldive

TimeOut, prestigiosa rivista di viaggi del Regno Unito, spiega che il lavoro sarà pagato 750 dollari al mese, insomma, non tantissimo, tuttavia “il libraio vivrà gratuitamente in una suite da 36.500 dollari a notte”.

E ci sono requisiti definiti “insindacabili” per la candidatura, quali? “Eccellenti competenze di inglese scritto e verbale”, poi precedenti esperienze nella vendita dei libri o “aver ricoperto un ruolo nel campo dell’editoria, amare la lettura e conoscere la letteratura classica e moderna”.

I requisiti insindacabili per candidarsi

Il libraio “delle Maldive”avrà poi un altro compito: gestire le pagine dei social, poi le vendite della libreria e sarà responsabile delle esperienze degli ospiti in alcuni corsi come quello di “lezione di scrittura creativa”.

Ma fino a quando ci si può candidare? Manca poco: c’è tempo fino al 13 agosto.