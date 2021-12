“Cercasi tirocinante facchino”: l’offerta di lavoro della Regione Lazio scatena polemiche

Un'offerta di lavoro pubblicata dalla Regione Lazio sul sito istituzionale ha scatenato molte polemiche.

Cercasi tirocinante facchino con patente B, diploma di maturità per 40 ore settimanali. Questa in breve l’offerta di lavoro pubblicata dalla Regione Lazio sul suo portale istituzionale. Non sono mancate le reazioni, in particolar modo dalla pagina Instagram “possibileit” che sui social ha scritto un lungo post denunciando quello che raffigurerebbe un quadro del mercato del lavoro nel nostro Paese: “Perché non si finisce mai di imparare.

E di essere sfruttati”, conclude il post.

Offerta di lavoro polemiche, “Cercasi tirocinante facchino”

“Requisiti indispensabili: DIPLOMA DI MATURITÀ / PATENTE “B”.

Condizioni offerte:

Tirocinio extracurriculare, orario full-time 40 ore settimanali (da concordare in sede di colloquio); con possibilità di trasformazione in contratto di apprendistato”

Ad attirare l’attenzione degli utenti è stata proprio la formula di contratto offerta che, proprio per sua natura si fonda su un percorso di apprendimento basato su quella che può essere definita pratica lavorativa.

Non solo, altro punto portato all’attenzione è stato lo sbocco al termine dell’esperienza che può proseguire con un contratto di lavoro in apprendistato. Tale sbocco ha affermato “possibileit”, è stato definito “la ciliegina sulla torta”.

Offerta di lavoro polemiche, le reazioni degli utenti

Sono moltissimi intanto i commenti degli utenti che sul post avevano espresso sdegno per l’offerta pubblicata dalla regione. “Noo, sono i giovani che sono choosy, certo come no!”, ha scritto un utente.

Altrettanto ironico il post di un altro utente: “Eh ma siete voi giovani che non avete voglia di fare la gavetta!” è stato già detto?”. “Per assumerlo gli chiedono la laurea?”, è il commento di un altro utente ancora.

Offerta di lavoro polemiche, “Tirocinio regionale per stiratrice di tintoria”

Qualche settimana fa, – scrive youtg.net – un altro tirocinio aveva scatenato diverse polemiche. Il sito “Sardalavoro.it” aveva pubblicato un offerta per un tirocinio come “stiratrice di tintoria e lavanderia a Cagliari”.

Anche in quel caso i commenti negativi non si erano risparmiati: “Prima mi ammazzo”; “Devo fare un tirocinio per imparare a stirare?” sono solo alcuni dei commenti degli utenti.