Cercasi Uomo Disperso a Ostuni: Ricerche Attive Dopo il Nubifragio

Un violento nubifragio ha colpito la città di Ostuni, provocando la scomparsa di un uomo e l'interruzione del servizio ferroviario. Le forti piogge hanno causato disagi significativi, con treni bloccati e ritardi nelle comunicazioni. Gli enti locali stanno attualmente coordinando operazioni di soccorso e monitoraggio della situazione.

Ostuni, una pittoresca località della Puglia, è stata recentemente colpita da un nubifragio che ha lasciato segni devastanti. Nel pomeriggio, forti piogge si sono abbattute sulla zona, in particolare nella parte settentrionale della provincia di Brindisi, provocando situazioni di emergenza e allerta tra i residenti e le autorità.

Tra le conseguenze più gravi di questa tempesta vi è la scomparsa di un uomo che si trovava a bordo della sua auto con la moglie, nei pressi di Torre Pozzelle, lungo il litorale ostunese.

La coppia è stata sorpresa dalla violenza del temporale e il veicolo ha perso il controllo a causa della forza delle acque, uscendo di strada.

Le ricerche in corso

Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente dai Vigili del Fuoco e dai membri della protezione civile. Mentre la moglie è riuscita a mettersi in salvo, dell’uomo al momento non si hanno notizie. Il suo veicolo, successivamente ritrovato, è stato trascinato via dalla corrente, rendendo difficile la localizzazione.

Interventi dei soccorritori

I soccorritori stanno esplorando l’area circostante, cercando di raccogliere indizi che possano condurre al ritrovamento dell’uomo. Le squadre di emergenza stanno utilizzando ogni mezzo disponibile, da droni a unità cinofile, per monitorare la situazione e garantire che non vi siano ulteriori vittime.

Impatto del nubifragio sulla comunità

Oltre alla scomparsa dell’uomo, il nubifragio ha causato danni significativi anche ad altre infrastrutture. La circolazione ferroviaria tra Ostuni e Brindisi è stata interrotta a causa di allagamenti e frane. I treni rimangono bloccati sia in direzione nord che in direzione sud, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Situazione dei trasporti

Secondo le informazioni fornite dal portale di RFI, i tecnici sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione. Tuttavia, la situazione è complicata da diversi allagamenti che si sono verificati anche nel piazzale della stazione, dove i binari sono stati sommersi dall’acqua. I treni fermi sono stati evacuati e i passeggeri assistiti.

La comunità di Ostuni sta affrontando un momento difficile, con molte persone che sono rimaste isolate a causa di strade chiuse e servizi interrotti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e facendo appello alla cittadinanza per rimanere vigili e seguire le indicazioni di sicurezza.

In questo contesto di emergenza, la speranza è che l’uomo disperso possa essere trovato sano e salvo. I cittadini hanno espresso la loro solidarietà e supporto alle squadre di soccorso, che continuano a lavorare instancabilmente nonostante le avverse condizioni atmosferiche.