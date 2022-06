Cerotti piedi detox: le novità dell’estate 2022

Con i cerotti piedi detox si liberano le tossine purificando l'organismo e permettono anche di migliorare l'aspetto della pelle e dell'invecchiamento.

Durante la stagione estiva, a causa del caldo e dell’umidità, può capitare di perdere le forze e l’energia necessaria per compiere le varie attività quotidiane. Per ritrovare le energie e stare meglio, si consiglia di applicare i cerotti piedi detox che forniscono tantissimi vantaggi e benefici, come spieghiamo nei prossimi paragrafi.

Cerotti piedi detox

In base a quanto affermano gli esperti nel campo della riflessologia plantare, i piedi sono una parte importante e fondamentale del corpo di ognuno di noi. Sono indicatori di diverse problematiche, come appunto lo stress. Per migliorarne la salute, si possono usare i cerotti piedi detox che forniscono tutta l’efficacia necessaria.

Sono cerotti molto facili da applicare che hanno origine orientale, giapponese, per la precisione. Da sempre, questo popolo è molto attento alla cura del corpo che passa anche attraverso uno stile di vita sano e una buona alimentazione. Si tratta di cerotti dalle dimensioni grandi che si mettono sotto la pianta del piede e che bisogna tenere per almeno una notte.

All’interno hanno un sacchetto nel quale sono contenuti ingredienti naturali come il bambù e le erbe medicinali che forniscono tutti i benefici e le proprietà utili per questo prodotto e la funzione. Si consiglia di applicarli per almeno una settimana in modo da ottenere un prezioso effetto detox, proprio come richiede il prodotto.

Non ci sono controindicazioni o effetti collaterali all’uso dei cerotti piedi detox proprio perché sono a base di principi attivi naturali. Si possono anche preparare a casa usando ingredienti naturali come la cipolla, l’aglio, le garze sterili e le calze. Basta tritare sia l’aglio che la cipolla per poi farli bollire per 10 minuti. Infine, immergere le garze e applicarle sotto la pianta dei piedi per una notte.

Cerotti piedi detox: benefici

Sono cerotti piedi detox che permettono, grazie agli elementi naturali presenti al loro interno, di espellere tutte le sostanze nocive e tossiche all’interno del proprio organismo, sfruttando in questo modo la proprietà transdermica che permette di dare preziosi vantaggi e benefici al corpo.

Oltre alle proprietà detox che sono la parte fondamentale di questo prodotto, è possibile anche stimolare l’azione del fegato e dei reni. Si ha anche una velocità del processo metabolico in modo da ottenere un effetto che sia drenante e rigenerante. I cerotti piedi detox sono utili per favorire il riposo notturno per cui, anche a causa del caldo, non sempre si riesce a dormire la notte.

Gli ingredienti all’interno di questo prodotto permettono di dare un apporto e beneficio, non solo alla pianta del piede, ma forniscono un benessere completo a tutto il corpo, supportando e stimolando il ritmo circadiano. Si applicano sotto la pianta dei piedi perché in questa zona del corpo la circolazione tende a rallentare.

Applicando questi cerotti si ha un aumento del flusso sanguigno che dona immediatamente una sensazione di calore e di benessere. Non appena si rimuovono il mattino successivo, assumono un colore scuro, segno del fatto che le tossine siano state espulse e che questo prodotto è riuscito a compiere la sua funzione depurativa.

Cerotti piedi detox: miglior rimedio

Si tratta di un prodotto di cui esistono varie tipologie, ma i migliori sono i Deto Patch, a base di sale dell’Himalaya, tra i vari ingredienti all’interno. Un prodotto a base naturale raccomandato da esperti e consumatori proprio per la sua efficacia. Combina tre azioni e proprietà in un solo prodotto, segno di efficacia e di buoni risultati.

Sono cerotti che hanno proprietà depurative dal momento che sciolgono le tossine, grazie anche all’azione data dal sale dell’Himalaya, un componente fondamentale. La tormalina, una sostanza contenuta in questi elementi naturali, aumenta l’energia e inoltre prevengono l’invecchiamento cellulare per via di componenti come il mirtillo e la vitamina C premium.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula innovativa che libera le tossine. Deto Patch è considerato un prodotto sano e privo di controindicazioni o effetti collaterali. Proprio per questo, motivo tutti possono usare questi cerotti per ritrovare il benessere. Si possono applicare tutti i giorni, per contrastare le rughe, per dare benessere ed energia perduta. Inoltre, sono molto utili anche per combattere i segni precoci dell’invecchiamento.

I componenti all’interno di Deto Patch, come il sale dell’Himalaya, ha compito di disintossicare e stimolare il flusso linfatico garantendo una completa purificazione. Migliorano anche la qualità della pelle in modo da garantire un benessere che sia completo dalla testa ai piedi, appunto.

Si consiglia di non applicare questo cerotto in presenza di ferite o tagli.

I Deto Patch non si ordinano nei negozi o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per l’esclusività e originalità del prodotto. Bisogna compilare il modulo dell’ordine con i dati personali e approfittare della promozione di 3 confezioni al costo di 59€ invece di 99. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche i contanti al corriere direttamente alla consegna del prodotto.

