Cerro Maggiore, trovano un cadavere mentre girano un video musicale in un capannone

A Cerro Maggiore è stato ritrovato da tre ragazzi il corpo di un uomo completamente ustionato in un'area abbandonata: al via le indagini

In un’aerea abbandonata di Cerro Maggiore è stato ritrovato da tre ragazzi il corpo di un uomo completamente ustionato.

Cerro Maggiore, trovato un cadavere in un capannone abbandonato: il ritrovamento

Tre giovani rapper si sono recati presso un capannone abbandonato a Cerro Maggiore con l’intento di girare un video musicale, ma quella che si sono trovati davanti è stata una scena davvero raccapricciante.

I tre ragazzi hanno infatti trovato il cadavere di un uomo completamente ustionato.

Cerro Maggiore, trovato un cadavere in un capannone abbandonato: l’allarme

I ragazzi hanno immediatamente chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto, in via Benedetto Croce, poco tempo dopo. Per il momento i militari dell’Arma non sono riusciti a risalire all’identità della vittima nè alla data del decesso.

Cerro Maggiore, trovato un cadavere in un capannone abbandonato: le indagini

Al momento sono in corso le indagini del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Milano per chiarire se si sia trattato di un omicidio, un suicidio o di un incidente.