Certificazione militare per l’elicottero drone AWHero di Leonardo

Vergiate, 25 ott. (askanews) – L’AWHero, elicottero a pilotaggio remoto realizzato dall’italiana Leonardo, ha ottenuto la certificazione militare basica dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità.

È la prima volta al mondo che questa certificazione viene rilasciata per un aeromobile con queste caratteristiche, nella classe di peso dei 200 kg, come ha sottolineando la stessa azienda produttrice, rimarcando l’importanza del risultato raggiunto.

La certificazione consente all’APR (Aeromobile a pilotaggio remoto) di operare a bordo di unità navali, riconoscendo la solidità del progetto AWHero e aprendo, in tal modo, la strada allo sviluppo, integrazione e validazione di questo sistema e delle sue capacità operative, per esempio per compiti di ricerca e soccorso.

Il design dell AWHero beneficia delle competenze di Leonardo nello sviluppo di aeromobili ad ala rotante, nell’integrazione di sistemi e nell’impiego di elicotteri in ambito navale. Fin dal 2019, infatti, la piattaforma AWHero è stata coinvolta in attività dimostrative nel campo della sorveglianza marittima a bordo di unità navali nell’ambito dell’iniziativa OCEAN2020, il programma europeo dedicato alla tecnologia per la sorveglianza e la sicurezza marittima che comprende 43 diversi attori ed è guidato proprio da Leonardo.