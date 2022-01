Ces 2022, Samsung svela la vision 'Together for Tomorrow'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Samsung punta ad un futuro più sostenibile, su misura e connesso, con prodotti e iniziative per minimizzare l’impatto ambientale, sposare le esigenze dei consumatori e rendere la smart home un’esperienza senza confini. L'azienda ha svelato la sua vision 'Together for tomorrow' durante il keynote di apertura del Ces 2022.

"Sono felice di presentare la nostra idea di futuro, che vede l’innovazione come motore del cambiamento positivo, e che ci vede lavorare tutti insieme per il domani – ha dichiarato Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, Ceo e Head of Dx (Device eXperience) Division di Samsung – La sostenibilità diventerà sempre più parte dell’esperienza d’uso dei nostri prodotti, rendendo accessibile a tutti uno stile di vita più sostenibile".

Al centro della visione di Samsung per il futuro c’è quello che l’azienda chiama 'everyday sustainability': dalla diminuzione dell’impatto della produzione agli imballaggi che riducono l’impronta ambientale, a una esperienza d’uso maggiormente sostenibile, senza dimenticare la fine del ciclo di vita dei prodotti.

Lo scorso anno, per esempio, i prodotti della divisione Semiconduttori certificati Carbon Trust hanno contribuito a ridurre le emissioni di 700mila tonnellate. L’impegno dell’azienda include l’utilizzo di materiali riciclati: Samsung Visual Display userà 30 volte più plastica riciclata rispetto al 2021 e nei prossimi tre anni crescerà l’uso di materiali riciclati anche sui prodotti mobile e sugli elettrodomestici. Nel 2021, le scatole dei Tv Samsung erano realizzate con materiali riciclati, e da quest’anno verranno utilizzati materiali di recupero anche per produrre gli elementi interni dell’imballo, come supporti, buste di plastica e polistirolo.

L’azienda ha annunciato inoltre l’espansione globale del suo pluripremiato Eco-Packaging Program, che permette di trasformare le scatole dei Tv in piccoli mobili o oggetti di arredo e che sarà ampliato alla gamma degli elettrodomestici come scope elettriche, microonde, purificatori d’aria e tanto altro.

Samsung vuole che la sostenibilità sia parte integrante del modo in cui i consumatori interagiscono con i propri prodotti: per esempio, l’azienda ha migliorato il suo Solar One Remote, telecomando che elimina la necessità di usare batterie grazie ad un pannello solare integrato che si ricarica sia di giorno che di notte.

Il nuovo Solar One Remote si ricaricherà infatti usando le radio frequenze emesse da device come i router Wi-Fi. "Inoltre, pianifichiamo di includerlo in un numero sempre maggiore di prodotti Samsung, come la nuova line up Tv ma anche negli elettrodomestici, con l’obiettivo di eliminare fino a 200 milioni di batterie che ad oggi finiscono nelle discariche che, se messe in fila, coprirebbero la distanza tra Las Vegas e la Corea", ha dichiarato Han.

Entro il 2025, Samsung vuole inoltre portare il consumo energetico dei propri Tv e caricabatterie vicino allo zero in modalità stand by. Sul fronte dello smaltimento dei prodotti a fine vita, l'azienda ha raccolto più di 5 milioni di tonnellate di E-waste dal 2009. E, in campo mobile, ha lanciato Galaxy for the Planet, una piattaforma per minimizzare l’impronta di carbonio dei device durante il loro ciclo di vita. "Questi sono passi importanti – ha detto Han – ma non possiamo raggiungere i nostri obiettivi da soli. Crediamo che la open innovation e la collaborazione siano le chiavi della lotta al cambiamento climatico, che ci permetteranno di proteggere l’ambiente". Samsung ha annunciato che le sue innovazioni più incisive sulle tematiche ambientali, come il Solar One Remote, saranno rese open-source, così che possano essere utilizzate anche su altri device. Annunciata durante il keynote la collaborazione tra Samsung e Patagonia: la soluzione innovativa creata dalle due aziende aiuterà a ridurre la dispersione di microplastiche nell’acqua a seguito dei cicli di lavaggio delle lavatrici.

Capitolo esperienze personalizzate. L’approccio 'people first' all’innovazione è al centro della vision 'Together for tomorrow'. Ecco qualche esempio: The Freestyle, leggero e portatile, garantisce un’esperienza cinematografica ovunque ci si trovi; Samsung Gaming Hub è la nuova piattaforma streaming per giocare su cloud o su console che sarà disponibile sulla line up Tv e monitor 2022; Odyssey Ark è un monitor gaming curvo da 55 pollici che consente agli utenti di giocare, video chattare e guardare i video di gioco allo stesso tempo. Samsung ha annunciato anche l’arrivo di nuove opzioni di personalizzazione della sua line up di elettrodomestici Bespoke.

Durante il keynote, l’azienda ha poi inaugurato un'era di esperienze connesse senza soluzione di continuità, annunciando collaborazioni e prodotti di nuova generazione. Presentato per la prima volta al Ces, il nuovo Samsung Home Hub sfrutta SmartThings, connettendo gli elettrodomestici dotati di Intelligenza Artificiale per semplificare la gestione della casa. Con l'obiettivo di offrire ai consumatori la migliore smart home experience, indipendentemente dal brand scelto, Samsung ha anche annunciato il suo ruolo di membro fondatore della Home Connectivity Alliance (Hca), che riunisce diversi produttori di elettrodomestici intelligenti. L'organizzazione mira a promuovere una maggiore interoperabilità tra i dispositivi di tutti i brand per offrire ai consumatori una scelta più ampia e migliorare la sicurezza di prodotti e servizi.

Il keynote di Samsung ha sottolineato infine l'impegno a favore della responsabilità sociale che si concretizza anche nella dedizione del brand a programmi che consentano alle generazioni più giovani di apportare i cambiamenti che vogliono vedere nel mondo. "Oggi, sono onorato di annunciare che i programmi Samsung dedicati alle generazioni più giovani hanno raggiunto più di 21 milioni di persone dal 2012 – ha affermato Han – Questo è il domani migliore che tutti noi cerchiamo: consentire alle persone di andare oltre i propri sogni, un pianeta protetto, in modo che altri possano sperimentare le sue meraviglie, e l'innovazione come scintilla per il cambiamento".