Ces 2023, 50 start up italiane si affacciano al mondo

Milano, 7 gen. (askanews) – Cinquanta start up italiane pronte a conquistare il mercato globale partendo da una vetrina influente e prestigiosa come il Ces, il Consumer Electronic Show. Al padiglione italiano della fiera tech di Las Vegas è stato proposto il meglio dell’innovazione Made in Italy in diversi settori della tecnologia. Una pattuglia variegata specializzata in lifestyle l’health care, realtà virtuale e aumentata e mixed reality. Marco Rinelli di Gecckoway ha presentato VirtualCrab: “L’obiettivo di VirtualCrab è portare l’arte e la cultura italiana all’estero.

Lo facciamo attraverso ologrammi e rappresentazioni tridimensionali delle nostre opere con un visore che permette di interagire con l’opera in modo totalmente nuovo. Se non possiamo portare i turisti in Italia, portiamo l’Italia ai turisti”

Pikkart lavora con la realtà aumentata per offrire con l’app Box informazioni sul packaging e anche per aiutare ad evitare le truffe, come ha spiegato Niccolò Barone:

“Box è una soluzione che va ad aumentare in maniera intelligente ciò che un packaging può fare.

Il consumatore interagisce col packaging aggiungendo informazioni anticontraffazione e di tracciabilità sul packaging”.

Tra gli stand sono proposte cover per smartphone personalizzabili con una app dedicata di nome Coverride all’insegna del fashion, ma anche i lucchetti smart di Evolvo per non farsi rubare la bici. Ci sono poi soluzioni pratiche per trasformare un dito Della mano in una sorta di portafogli digitale, come nel caso di My Money, come ha spiegato Mara Vendramin: “MyMoney è un a start up che sta rilasciando un sistema di pagamento completamente biometrico.

Questo vuol dire che in un prossimo futuro non ci sarà più bisogno di portare con se alla per poter pagare.Questo sistema si pone come il più sicuro sul mercato ma anche il più facile e veloce perché dovrò semplicemente allungare un dito”

L’Italian Pavillon è gestito da Ita, l’Italian Trade Agency che vuole offrire supporto alle start up italiane per promuoversi negli Stati Uniti. Antonino Laspina, direttore dell’ufficio Ice di New York: “Per queste aziende assicureremo una forte esposizione ai potenziali investitori per poter interagire al meglio con il mercato americano”