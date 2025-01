Ces 2025, la casa mobile diventa un appartamento da 40 mq

Las Vegas, 9 gen. (askanews) – Una casa trasformabile, completamente elettrica, dotata di un sistema di smarthome e su quattro ruote. O vista al contrario, un camper che si apre fino a diventare un appartamento di 37 metri quadri composto da locali modulari.

È la AI transformable home di AC future, azienda californiana che ha presentato la sua creazione (col design di Pininfarina) alla fiera tecnologia di Las Vegas, il CES organizzato da Cta.

All’interno una living room, cucina, bagno con doccia e una camera da letto che si alza quando le pareti si richiudono per far tornare la casa di nuovo guidabile. La casa crea da sola l’energia di cui ha bisogno tramite i pannelli solari, ed è autosufficiente anche per l’acqua, tramite un sistema di raccolta della pioggia e di riciclo di quella usata.