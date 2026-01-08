Ces 2026, Accudire presenta il suo cervello quantico

Las Vegas, 8 gen. (askanews) – Al Ces 2026 di Las Vegas arriva dall’Italia una delle novità più interessanti nel campo della gestione del rischio. È quella di Accudire, startup innovativa di Verona, che presenta al padiglione italiano QP-ERM, una piattaforma basata su tecnologie quantistiche pensata per aiutare aziende e consumatori a prendere decisioni in contesti sempre più complessi e incerti.

Commercio internazionale, trasporti, spostamenti delle persone: sono questi gli ambiti in cui oggi l’instabilità è diventata la norma, tra crisi geopolitiche, cambiamenti climatici e shock improvvisi delle filiere globali. QP-ERM nasce proprio per affrontare questo scenario, offrendo un sistema capace di confrontare scenari futuri alternativi e suggerire le scelte migliori quando i dati del passato non bastano più.

Il progetto, sviluppato in tre anni con il supporto dell’Università di Verona, integra intelligenza artificiale avanzata e Quantum Machine Learning, aprendo una nuova frontiera nella previsione del rischio.

Al centro della piattaforma c’è quello che Accudire definisce un vero e proprio “cervello quantistico”: un motore decisionale che utilizza algoritmi di ottimizzazione e di apprendimento per analizzare grandi quantità di dati eterogenei climatici, geopolitici, logistici ed esplorare più scenari possibili in parallelo.

Ma il vero salto di qualità sta nel modo in cui Accudire ripensa l’intelligenza artificiale: non più un’AI che guarda solo al passato, ma un modello capace di affrontare l’incertezza del futuro.

“L’AI tradizionale tipicamente lavora su dati storici, su trend storici, apprende e rielabora qualcosa che è già successo, cercando ovviamente di renderla adattabile a quello che potrebbe essere una prospettiva futura – ha spiegato Abramo Vincenzi, ceo di Accudire – Il quantum computing – in particolar modo noi andiamo ad utilizzare algoritmi di quantum machine learning, tipo il quantum kernel, piuttosto che algoritmi in quanto optimization – ti permette di lavorare anche in situazioni in cui dati storici non esistono o sono non lineari, in cui la gestione del rischio è mutevole e volatile a fronte di scenari che cambiano improvvisamente e radicalmente.L’elaborazione di questi algoritmi quantistici ti permette di andare a rimodellare e rendere adattabili questi scenari possibili di futuro”.

I benefici arrivano anche ai consumatori: “Perché il consumatore finale può avere un ritorno immediato nell’andare a poter scegliere prodotti più freschi, a vedere meno possibilità di interruzione della catena dell’approvvigionamento – ha sottolineato Vincenzi – Pensiamo per esempio alla catena del farmaceutico, quindi disponibilità immediata anche di farmaci in caso di crisi geopolitiche”.

Al Ces 2026, Accudire porta così la sua visione: trasformare l’incertezza in un vantaggio competitivo, grazie a un nuovo modo più scientifico e predittivo di governare il rischio nell’era globale.