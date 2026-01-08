CES 2026, la digital health in mostra tra AI e innovazioni mediche

Las Vegas (Nevada), 8 gen. (askanews) – La tecnologia per la salute è tra i grandi protagonisti del Ces 2026, con soluzioni sempre più avanzate per la prevenzione, la diagnosi e il benessere quotidiano.
Tra le novità più interessanti c’è Tiposi, con uno scanner portatile per la salute del cervello: grazie a microonde, antenna intelligente e intelligenza artificiale, analizza i tessuti cerebrali in appena due minuti, offrendo ai medici uno strumento rapido e non invasivo.
Accanto a Tiposi, Ultrahuman mostra l’evoluzione del self-tracking: dall’anello ultraleggero per il sonno al monitoraggio continuo del glucosio, fino alle analisi preventive del sangue, per trasformare i dati personali in alleati della salute quotidiana.
Sul fronte della sicurezza sanitaria, MicroLumix punta sulla disinfezione automatica: con la tecnologia GermPass, i punti più toccati – come pulsanti degli ascensori o maniglie – vengono sanificati in tempo reale con luce UVC, senza bisogno di intervento umano.
Il panorama si completa con molte altre soluzioni: dai dispositivi smart per il benessere di Renpho, con una pistola massaggiante, ai sistemi indossabili per la gestione del diabete di Insulet.
Spazio anche alla salute connessa di Withings, con il nuovo Body Scan 2, una bilancia evouta che misura oltre 60 biomarcatori in circa 90 secondi, con parametri legati alla salute cardiovascolare, metabolica, cellulare e rischio di ipertensione, offrendo un quadro molto più completo della salute generale.
Intuition Robotics ha portato alla fiera tech americana Elli Q un companion robot, non umanoide, pensato per supportare gli anziani nella vita di tutti i giorni.
Chiudono il quadro le soluzioni wellness per la casa di Ceragem, con una sauna per una persona con vetro oscurabile per la privacy, e le piattaforme cloud sanitarie di Oracle, che portano l’AI dentro i sistemi ospedalieri.