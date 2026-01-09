Ces 2026, un Notturno di Chopin in versione robotica

Las Vegas, 9 gen. (askanews) – Al Ces di Las Vegas la tecnologia incontra la musica. Tra i padiglioni della fiera, alla North Hall del Las Vegas Convention Center, due robot sono seduti al piano e suonano un Notturno di Chopin davanti ai visitatori.

La dimostrazione è di Realhand, azienda specializzata nello sviluppo di mani robotiche ad alta precisione.

Sistemi progettati per replicare la destrezza della mano umana, con movimenti fluidi e controllo millimetrico delle dita, proprio come richiesto per suonare il pianoforte.

Un esperimento che va oltre lo spettacolo: le stesse tecnologie di Realhand sono pensate per l’industria, la riabilitazione e la robotica collaborativa.