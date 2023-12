Cesara Buonamici: frecciatine a Chiara Ferragni

Ospite di Pomeriggio 5, Cesara Buonamici ha lanciato qualche frecciatina a Chiara Ferragni. L’opinionista del GF ha detto la sua sul caos del pandoro Balocco e ha invitato l’imprenditrice ad essere meno avida.

Cesara Buonamici, ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha detto la sua su Chiara Ferragni e il caso pandoro Balocco. Dopo le scuse dell’imprenditrice e l’annuncio di una donazione di un milione di euro all’ospedale, le perplessità continuano. La situazione non appare limpida e l’immagine della moglie di Fedez ne è uscita con le ossa rotte. L’opinionista del GF sostiene che la Ferragni abbia peccato di avidità.

La Buonamici ha così commentato il caso Ferragni-Balocco:

“Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c’è della generosità, ma forse c’è anche dell’astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero. E comunque ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così. Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande. più l’errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri. Un consiglio generale bisogna darlo: l’avidità è una cattiva consigliera”.