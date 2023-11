Cesara Buonamici, ospite di Pomeriggio Cinque, ha commentato le dichiarazioni di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la 22enne veneta uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L’opinionista del GF non ha approvato il discorso della giovane.

Cesara Buonamici non approva il discorso di Elena Cecchettin

Dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin e l’arresto di Filippo Turetta non si hanno più dubbi: il 22enne ha ucciso l’ex fidanzata accoltellandola. Ha iniziato a colpirla a 150 metri dalla sua casa, a Vigonovo, poi l’ha caricata in macchina e portata nella zona industriale di Fossò, dove ha completato l’opera. La sorella Elena è stata ospite di diversi programmi e ha lanciato un appello alle istituzioni per dire davvero basta al femminicidio. Le sue parole, però, non sono piaciute a Cesara Buonamici.

Cosa ha detto Elena Cecchettin?

In più occasioni, Elena Cecchettin ha dichiarato:

“Volevo lanciare un messaggio e spero possa essere d’aiuto a più persone possibili. Filippo Turetta è stato descritto da tutti come un mostro, ma lui mostro non è. Perché mostro è l’eccezione alla società, quello che esce dai canoni normali della nostra società. Lui invece è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro”.

Le dichiarazioni di Cesara Buonamici

Il discorso di Elena non è piaciuto a Cesara Buonamici che, ospite di Pomeriggio Cinque, ha dichiarato: