Cesare Cremonini conquista l’Olimpico, le immagini del drone

Roma, 29 giu. (askanews) – Non si ferma il successo del Cremonini Stadi 2022 di Cesare Cremonini, ieri oltre 57.000 spettatori hanno gremito lo stadio Olimpico di Roma per l’ultimo concerto negli stadi prima del gran finale all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola di sabato 2 luglio, per cui sono stati già venduti oltre 60.000 biglietti.

A Roma i 57.000 spettatori presenti hanno applaudito, cantato e infiammato la serata.

Uno show, quello del “Cremonini Stadi 2022”, che sta riscuotendo uno straordinario successo in tutte le città toccate dal tour, non solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo che pone al centro e valorizza la grande personalità di Cesare Cremonini come performer e musicista.

Mentre cresce sempre di più l’attesa per il 2 luglio a Imola, ultima tappa del Cremonini Stadi 2022.