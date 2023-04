Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata: "Giornalista Rai molto quotata"

Cesare Cremonini, stando a quanto sostengono i beninformati, ha una nuova fidanzata. La giornalista sarebbe una delle più quotate giornaliste della Rai.

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata

Il settimanale Chi non ha alcun dubbio: Cesare Cremonini ha dimenticato Martina Maggiore e ha una nuova fidanzata. Il nome della fortunata non è stato ancora reso pubblico, ma la rivista di Alfonso Signorini ne ha fatto un identikit che lancia qualche indizio.

Cesare Cremonini: la nuova fidanzata è una giornalista Rai

La nuova fidanzata di Cremonini è “una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai“. Secondo il settimanale Chi, la loro relazione è “appena nata” e “viene tenuta sotto il più stretto riserbo“. Cosa prevedibile, visto l’estrema riservatezza di Cesare. Per il momento, l’artista non ha confermato o smentito la notizia.

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cremonini, non ha ancora commentato la presunta relazione dell’artista. Le sue ultime parole in merito alla storia d’amore con Cesare risalgono allo scorso gennaio, quando ha dichiarato: “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto“.