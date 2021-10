Cesena, intera famiglia di no vax ricoverata per Covid: due persone in terapia intensiva

In provincia di Forlì-Cesena cinque tra fratelli e sorelle e l'anziana madre sono stati ricoverati dopo essere risultati positivi al coronavirus.

In provincia di Forlì-Cesena un’intera famiglia di no vax è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al coronavirus. Nessuno aveva ricevuto il vaccino anti-Covid, neppure il medico curante che negli ultimi giorni stava assistendo l’anziana paziente.

Cesena, famiglia no vax ricoverata

Un’intera famiglia di no vax si trova ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Il ricovero è stato necessario in seguito alle complicanze dovute al Covid. Si tratta di cinque tra fratelli e sorelle. In ospedale c’è anche la loro anziana madre, di 90 anni. Lo stato di salute di due figli è particolarmente grave, trovandosi al momento in rianimazione. A riportare la notizia è il Corriere di Romagna.

I fratelli e le sorelle hanno tra i 60 e i 70 anni.

Famiglia no vax ricoverata: sospeso il medico curante

Dopo essere risultati positivi al Covid-19, l’intera famiglia era stata seguita e assistita dal proprio medico curante, a sua volta non vaccinato.

Il medico di medicina generale nei giorni scorsi è stato sospeso dall’incarico.

Famiglia no vax ricoverata: colpita dalla variante Delta

La famiglia no vax è stata infettata dalla variante Delta del Covid. La 90enne è in osservazione in geriatria.

Due figli sono in rianimazione, una di loro è intubata.