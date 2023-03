Ceva Logistics, sottoscritto contratto triennale di stoccaggio e distribuzione con Haier Europe

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Ceva Logistics si è aggiudicata un contratto di 3 anni per fornire servizi di logistica e distribuzione ad Haier Europe, parte di Haier Smart Home - azienda numero uno a livello mondiale nel settore dei grandi elettrodomestici per sette anni consecutivi. In base al ...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Ceva Logistics si è aggiudicata un contratto di 3 anni per fornire servizi di logistica e distribuzione ad Haier Europe, parte di Haier Smart Home – azienda numero uno a livello mondiale nel settore dei grandi elettrodomestici per sette anni consecutivi. In base al recente accordo, Ceva Logistics sarà responsabile delle attività di warehousing e handling di Haier Europe per entrambe le linee B2B e B2C, occupandosi in particolare dell'entrata e uscita delle merci, della gestione dello stock e della preparazione degli ordini. Ceva Logistics gestirà circa 500.000 pezzi in uscita e 500.000 pezzi in entrata all’interno del suo polo logistico situato a Somaglia di 165.000 metri quadrati, di cui circa 40.000 dedicati ad Haier Europe.

Inoltre, il team di specialisti Ceva Logistics garantirà ad Haier Europe altre attività a valore aggiunto come la gestione e rilavorazione dei resi e altre attività logistiche e amministrative, sempre assicurando professionalità e flessibilità, fondamentali per gestire importanti picchi di domanda legati alle stagionalità del business.

Ceva Logistics non si occuperà solo dell'attività di stoccaggio per entrambi i canali, ma gestirà per Haier Europe anche le spedizioni del canale B2B su scala nazionale. Ceva Logistics distribuirà circa 5.000 consegne all'anno garantendo ad Haier Europe un time to market estremamente competitivo. Il servizio di tracking delle consegne sarà garantito attraverso il portale clienti di Ceva Logistics.

"La fiducia riposta da Haier Europe in Ceva attraverso questo contratto testimonia la nostra capacità nel settore e la qualità delle soluzioni logistiche che offriamo ai nostri clienti: flessibilità e reattività coniugate con innovazione e tecnologia", sottolinea Paolo Guidi, Business Development Head Italy di Ceva Logistics. "Siamo entusiasti di poter supportare Haier nei prossimi anni, durante i quali continueremo a lavorare per migliorarci ogni giorno di più e per poter offrire ad Haier Europe standard sempre più elevati".

"L’avvio dell’accordo con Ceva Logistics ci permetterà di migliorare i servizi di logistica che offriamo ai nostri clienti, in un’ottica di maggiore efficienza e in linea con la nostra filosofia 'Zero distance to consumers' che ci permette di capire prima e meglio le esigenze dei clienti e di fornire loro soluzioni su misura", rileva Fabio Grazioli, Head of Procurement and Logistics di Haier Europe. "Questa partnership si inserisce all’interno della nostra strategia di crescita che intende portare Haier Europe tra i primi tre produttori di elettrodomestici in Europa".