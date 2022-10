Cgil: Boldrini, 'Italia antifascista e lo sarà sempre'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Una bella manifestazione della Cgil in piazza del Popolo a Roma, a cui ho voluto partecipare per esprimere ancora una volta solidarietà, un anno dopo l’assalto fascista alla sede nazionale del sindacato. A 12 mesi di distanza, i responsabili non sono stati condannati e i movimenti neofascisti non sono stati sciolti, nonostante la mozione parlamentare che impegnava il Governo in questo senso.

Dalla piazza della Cgil oggi si è levata una voce forte e chiara: l’Italia è antifascista e lo sarà sempre”. Ad affermarlo Laura Boldrini, deputata del Partito democratico.