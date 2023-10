Cgil: Bonelli e Fratoianni, 'sabato Avs sarà in piazza'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi Sinistra sarà in piazza con i suoi militanti e i suoi parlamentari sabato prossimo 7 ottobre alla manifestazione ‘La via maestra, insieme per la Costituzione’, indetta dalla Cgil e tantissime associazioni e realtà sociali del ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Alleanza Verdi Sinistra sarà in piazza con i suoi militanti e i suoi parlamentari sabato prossimo 7 ottobre alla manifestazione ‘La via maestra, insieme per la Costituzione’, indetta dalla Cgil e tantissime associazioni e realtà sociali del nostro Paese". Lo annunciano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Saremo in piazza per riaffermare, con tante e tanti, l’attualità della Costituzione e insieme la necessità di darle piena attuazione. Per restituire diritti e dignità al lavoro, per salari e pensioni giuste. Se vogliamo dare un futuro al nostro Paese servono politiche efficaci e credibili di contrasto alla crisi climatica ed è urgente difendere e rilanciare il sistema sanitario nazionale pubblico, sempre più in affanno e sotto attacco".

"Scenderemo in piazza per ribadire tutti questi valori proprio in un momento in cui i diritti sociali, l'ambiente e la democrazia sono sotto attacco, minacciati da un governo incapace e aggressivo, il più a destra della storia repubblicana".