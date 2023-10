Cgil, Fratoianni (Avs): giusto essere oggi in piazza

Roma, 7 ott. (askanews) – “Oggi siamo qui perchè è giusto stare in piazza con la Cgil, con le centinaia di associazioni che hanno promosso questa manifestazione. Questa piazza e questo popolo chiedono l’attuazione e la difesa della Costituzione e chiedono il riconoscimento dei diritti sociali e civili da troppo tempi ridotti e mortificati, in un Paese in cui le diseguaglianze crescono in modo inaccettabile”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti al suo arrivo in piazza della Repubblica.

Secondo Fratoianni la manifestazione di oggi rappresenta “un primo passo per una mobilitazione popolare perchè il governo si renda conto che deve cambiare strada”.