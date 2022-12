**Cgil: Landini, 'intendo ricandidarmi come segretario'**

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo il congresso anche in Cgil in questa fase, annuncio che intendo ricandidarmi se i miei iscritti mi voteranno, per rifare il segretario della Cgil". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a 'Il Cavall...