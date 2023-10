Cgil, Landini: una piazza enorme, noi vogliamo unire il Paese

Roma, 7 ott. (askanews) – “Faccio fatica a trovare le parole, l’emozione e la felicità di vedere una piazza così è enorme. Non tutti riusciranno a entrare in piazza per le tante persone che sono arrivate a Roma”. Sono le prime parole del leader della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione nazionale “La via maestra”. Un Landini visibilmente emozionato. “Noi siamo quelli che vogliono unire questo Paese, non dividerlo, e siamo quelli che con il loro lavoro lo tengono in piedi”, ha detto.