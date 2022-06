Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip 7: l’indiscrezione

Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip 7: la cantante, modella e conduttrice ha fatto breccia nel cuore di Alfonso Signorini.

La conduttrice Chadia Rodriguez, attualmente impegnata con un programma su Discovery, potrebbe essere una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Secondo un’indiscrezione, ha già sostenuto il provino e Alfonso Signorini si sarebbe innamorato di lei.

Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip 7

Secondo Biccy.it, Chadia Rodriguez è con certezza una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Sembra che la conduttrice di Discovery abbia già sostenuto il provino con Alfonso Signorini, facendo breccia nel cuore di tutto lo staff del reality più spiato d’Italia. Il presentatore si sarebbe addirittura innamorato di lei, ma manca ancora la firma sul contratto.

Chi è Chadia Rodriguez?

All’anagrafe Chadia Darnakh, Chadia non appartiene al noto clan dei Rodriguez.

Quest’ultimo, infatti, è solo il ‘cognome d’arte’. Nata in Spagna nel 1988, ha per metà origini marocchine e per l’altra spagnole. Modella, cantante e conduttrice, il Italia è molto apprezzata per la canzone Bella così. Attualmente, conduce su Real Time il programma in seconda serata Sex, Lies & Chadia. Sarà davvero una concorrente del Grande Fratello Vip 7? Al momento, anche se Biccy ne ha la certezza, non abbiamo alcuna conferma.

GF Vip 7: i papabili concorrenti

Oltre a Chadia Rodriguez, sono altri i papabili concorrenti del GF Vip. Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini ha arruolato: Guendalina Canessa, Asia Gianese, Max Felicitas, Patrizia Groppelli, Antonino Spinalbese, Alvaro Vitali, Antonio Razzi, Evelina Sgarbi, Gigliola Cinquetti e la coppia formata da Vera Gemma e Jeda Fidel.