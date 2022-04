Champions, Chelsea-Real Madrid 1-3: tris di Benzema

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte 3-1 il Chelsea a Londra nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I blancos espugnano Stamford Bridge con la tripletta di Benzema, protagonista assoluto della serata. Il centravanti francese sblocca il risultato al 21' con un potentissimo colpo di testa da una decina di metri: palla sotto l'incrocio, 0-1.

Il numero 9 concede il bis al 24' con un'altro colpo di testa, stavolta in controtempo: palla sul secondo palo, 0-2. Il Chelsea riesce a rientrare in partita prima dell'intervallo con Havertz che al 41' sfrutta l'assist di Jorginho e, sempre di testa, fa centro: 1-2. I progetti di rimonta dei campioni d'Europa naufragano in avvio di ripresa. Pasticcio tra Mendy e Rudiger, Benzema ringrazia e firma il tris: 1-3 e Real con un piede in semifinale.

Nell'altra sfida della serata, sorprendente vittoria del Villarreal che in casa stende il Bayern Monaco per 1-0. Gli spagnoli, che negli ottavi hanno eliminato la Juventus, si impongono graziel al gol di Danjuma (8') che gela la corazzata tedesca.