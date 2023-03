Champions, Conte: Milan veramente forte ma vogliamo vincere

Milano, 7 mar. (askanews) – “Vogliamo andare al prossimo turno e proveremo a farlo, e per questo spero domani di sentire una grande atmosfera, un’atmosfera fantastica nel nostro stadio. Tante volte i nostri tifosi ci hanno dato la carica giusta per superare una situazione difficile. Domani giochiamo contro una squadra che la scorsa stagione ha vinto il campionato in Italia, parliamo di una squadra veramente forte”. Così Antonio Conte alla vigilia dell’ottavo di ritorno del match di Champions League fra Tottenham Hotspur e Milan.