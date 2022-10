Champions, Inzaghi: Barcellona fortissimo ma ce la giochiamo

Milano, 4 ott. (askanews) – “Il Barcellona è una squadra fortissima, completa in tutti i reparti, e insieme a Bayern Monaco e Manchester City, secondo me, al momento sono le tre squadre che offrono il miglior calcio europeo e per noi deve essere un’opportunità”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in una conferenza in vista del match di Champions di martedì contro il Barcellona allo stadio Meazza.

“Sappiamo l’importanza della partita di domani, la qualificazione in Champions è tutta aperta, sapendo che siamo in un girone con Bayer Monaco e Barcellona molto molto proibitivop, ma siamo l’Inter e cercheremo di giocarcelo con tutte le nostre armi e forze”.