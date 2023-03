Home > Askanews > Champions, Javier Zanetti: col Benfica ci vorrà una grande Inter Champions, Javier Zanetti: col Benfica ci vorrà una grande Inter

Milano, 17 mar. (askanews) – “Ci vorrà una grande Inter, soprattutto, conoscendo questa competizione che è una competizione di dettagli, una Inter concentrata facendo la partita che deve fare per arrivare in semifinale. Sono due finali e speriamo di arrivare in quel momento in grande forma”. Questo il commento del sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà l’Inter affrontare i portoghesi del Benfica. “C’è Joao Mario, Otamendi, argentino che conosco molto bene, hanno dei giocatori con grande qualità e personalità. Però anche noi, se siamo qua vuol dire che ce lo siamo meritato. Adesso ce la giochiamo”.

