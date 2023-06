Niente finale di Champions League: l'ex calciatore Adriano avrebbe dovuto commentare il match, ma non è riuscito ad arrivare in tempo: qual è il motivo.

La finale di Champions League è stata segnata da una clamorosa assenza. L’ex calciatore nerazzurro Adriano avrebbe dovuto commentare il match per conto della nota emittente TNT Sports. Qualcosa è andato tuttavia storto: l’ex imperatore non è mai arrivato allo stadio Ataturk e il dettaglio non è affatto sfuggito.

Champions League, l’ex calciatore Adriano non ha commentato la partita: il motivo

La presenza di Adriano – si apprende – era stata fissata già da tempo e tutto, dal vitto e l’alloggio, passando per il sistema di accoglienza era stato predisposto per dare il benvenuto all’ex campione. Quest’ultimo non è riuscito a salire sull’aereo che lo avrebbe dovuto condurre a Istanbul e il risultato è stato un forfait davvero clamoroso, ma cosa è successo all’ex calciatore? Perché non ha preso il volo?

La ricostruzione delle “notti brave” di Adriano

Stando a quanto emerge da una ricostruzione effettuata dalle testate locali brasiliane, Adriano avrebbe partecipato a diverse feste nella notte all’insegna dell’alcool. Oltre a ciò il giornale brasiliano Extra ha diffuso degli scatti nei quali Adriano è stato immortalato, nemmeno a dirlo, mentre beveva. Al netto di ciò non sarebbe chiaro dove si trovi ora.