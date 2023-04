Champions League, al Milan il primo round dei quarti: Bennacer piega il Napoli

Il Milan batte ancora il Napoli. A San Siro il gol di Bennacer basta per regalare a Pioli il primo round dei quarti di finale di Champions League. Nella ripresa doppia ammonizione per Anguissa e i partenopei chiudono in dieci. Ammonito il diffidato Kim, che salterà il ritorno di martedì prossimo.

Le formazioni ufficiali della partita

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Ballo-Toure, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere, Saelemaekers. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Politano, Ostigaard, Gaetano, Raspadori, Ndombele, Bereszinski. All. Spalletti

Il primo tempo

Il Napoli parte fortissimo e dopo neanche un minuto ha la grande occasione del vantaggio con Kvara. I rossoneri si salvano ma continuano a soffrire per buona parte della prima frazione di gioco. Con il passare del tempo però la banda Pioli lievita e chiude in crescendo il primo tempo. Al 40′, una delle prime chance per i rossoneri finisce in porta: Bennacer calcia fortissimo, beffa Meret e porta avanti il Milan, che chiude in vantaggio la prima frazione di gioco.

La ripresa

Il secondo tempo di San Siro è più equilibrato e la svolta vera, anche in vista del match di ritorno in programma martedì, arriva tra il 70′ e l’80’. Doppia ammonizione nel giro di qualche minuto per Anguissa, che salterà il match di ritorno. Ammonito anche Kim, che era diffidato e non sarà della partita. Nel finale nonostante l’inferiorità numerica i campani creano due pericoli. A San Siro finisce 1-0, ma è ancora tutto aperto.