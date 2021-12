Champions League, Atalanta – Villareal 2 – 3: occasione mancata per i bergamaschi

Per l'Atalanta è purtroppo un'occasione mancata. Il team di Gasperini si è dovuto arrendere al Villarreal. Il risultato finale è di 2 - 3.

Grande occasione mancata per l’Atalanta di Gasperini che si è dovuta arrendere al Villareal nonostante una partita combattuta fino all’ultimo. La Dea è fuori dalla Champions League. Per l’Atalanta reti di Malinovskyi (71′) e Zapata (80′); per il Villareal doppietta di Groeneveld (3′,51′) e gol di Capoue (42′).

Champions League Atalanta Villareal, incredibile impresa del Napoli

Nel frattempo il Napoli ha compiuto un’incredibile impresa grazie ad una vittoria contro il Leicester per 3 – 2. Con questa vittoria, i partenopei accedono da secondi nel girone al turno successivo di Europa League. Per il Napoli Ounas (4′) e doppietta di Elmas (24′,53′). Per il Leicester Evans (27′) e Dewsbury-Hall (33′).