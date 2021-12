Champions League, Atalanta – Villareal non si gioca: rinviata per neve

Alla fine a spuntare è stata la neve. La partita Atalanta - Villareal è stata rinviata a causa della neve. Orario da definire.

A spuntare è stata infine la neve. Il match Atalanta – Villareal è stato rinviato a causa delle mancate condizioni climatiche che hanno reso il campo non idoneo. La partita si giocherà nella giornata di giovedì 9 dicembre. Non è ancora noto l’orario di inizio.

A dare l’annuncio della sospensione della partita è stata la stessa UEFA, in concerto con l’arbitro e le due squadre. La nota pubblicata sulla pagina di Twitter istituzionale riporta: “A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’arbitro, insieme al delegato UEFA e alle squadre, ha deciso di posticipare la partita tra Atalanta e Villarreal a Bergamo.

A tempo debito verrà fatto un annuncio sulla data e l’ora del match”.

Due to adverse weather conditions, the referee, in conjunction with the UEFA delegate & the teams, has decided to postpone the match between Atalanta & Villarreal in Bergamo.

An announcement will be made in due course about the re-arranged date & time for this game to be played.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021