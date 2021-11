Champions League, Atletico Madrid – Milan 0 – 1: vittoria in extremis per i rossoneri

Vittoria all'ultimo secondo dei rossoneri che, grazie ad una rete di Messias hanno ottenuto tre punti che hanno dato fiducia.

Trionfo dei rossoneri contro l’Atletico Madrid che hanno ottenuto in trasferta una vittoria che dà fiducia. A decidere il match la rete di Messias arrivata proprio in extremis. I diavoli non mollano e tengono accese fino all’ultimo le loro speranze.

Qualificarsi agli ottavi può essere ancora possibile.

Champions Atletico Madrid Milan, non è ancora detta l’ultima parola

Ora i rossoneri ci possono credere. Il Milan grazie a questa vittoria importantissima ha allontanato lo spettro dell’ultimo posto ai gironi di Champions League. Merito della magistrale rete di Junior Messias che all’87esimo minuto, proprio a pochi minuti dal fischio dell’arbitro, è riuscita a regalare ancora un sogno, la speranza di potersi qualificare in una fase in cui tutto sembrava impossibile.

Cuore e coraggio hanno fatto il resto. Tutto verrà deciso quindi il 7 dicembre nella sfida di lusso contro il Liverpool che ha fatto fino a qui un percorso impeccabile. Sarà dunque vietato sbagliare.

Champions Atletico Madrid Milan, Junior Messias: dai tornei amatoriali alla Champions League

Ad emergere in questo match è stato però soprattutto Junior Messias, 30enne brasiliano che dai campionati amatoriali, è riuscito nel giro di pochi anni ad arrivare in Champions League.

Grazie ad una lunga gavetta Junior Messias ha pian piano calcato piazze sempre più prestigiose fino ad arrivare al Crotone. Infine il tanto atteso approdo in serie A con i rossoneri, fino a segnare la magica rete che abbiamo visto oggi. Messias è arrivato in Italia dieci anni fa, ma la sua incredibile storia e le sue abilità in campo stanno facendo sognare i tifosi.

Champions Atletico Madrid Milan, in curva appare una bandiera della Roma

Nel primo tempo match, nella curva dei tifosi dell’Atletico Madrid è apparso un dettaglio che non è passato inosservato. Tra la lunga schiera di bandiere della squadra guidata da Simeone, né è apparsa una della Roma, notoriamente squadra gemellata con i Colchoneros.