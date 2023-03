Champions League, Borussia Dortumund eliminato e furioso con la VAR

Sembra essersi arrestata la crisi che pareva senza fine del Chelsea. I blues di Londra, dopo un mercato di gennaio faraonico non erano quasi mai riusciti a vincere e in Premier League galleggiano oltre la decima posizione. La notte europea, però, ha risvegliato i campioni: Borussia Dortmund eliminato.

Champions League, il Chelsea elimina il Borussia che se la prende con la VAR

Era una partita in salita per il Chelsea, costretto a dover ribaltare l’1 a 0 per i tedeschi dell’andata. A Stamford Bridge, però, i campioni d’Europa di due stagioni fa giocano una partita convincente, battendo 2 a 0 il Borussia Dortmund (che aveva sempre vinto nel 2023), conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. I tedeschi hanno da recriminare e se la prendono con arbitri e VAR.

Le proteste del Borussia

Siamo al minuto ’52, quando l’arbitro olandese Makkelie viene richiamato al monitor per un sospetto fallo di mano di un difendente in area tedesca. Il fischietto non ha dubbi, rigore per il Chelsea. A quel punto, Havertz si pesenta sul dischetto, prende la rincorsa e spara un sinistro incrociato sul palo. Tutto da ripetere, però, la VAR ha segnalato che alcuni giocatori gialloneri sono entrati in area prima che Havertz colpisse il pallone. Penalty da ripetere, secondo il regolamento. Questa volta Havertz segna e decreta la vittoria del Chelsea. Le polemiche, però, non si placano. Dalle immagini da replay, infatti, si nota come anche un paio di giocatori del Chelsea erano entrati in area prima che il pallone fosse colpito.

Le dichiarazioni di Emre Can

Uno dei più arrabbiati a fine partita era Emre Can, centrocampista che ha militato anche nella Juventus, ma che ora è in forza al Borussia Dortmud. Imbeccato dalle domande dei giornalisti, il tedesco ha attaccato la squadra arbitrale: “Il calcio di rigore e la sua ripetizione sono stati un vero e proprio scandalo. In momenti del genere hai bisogno di avere personalità, ma come fai in un momento simile prendere una decisione del genere: Makkelie? È stato un uomo molto, molto arrogante.”