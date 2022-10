Vittoria netta del Chelsea che ha trionfato in modo netto contro il Milan. Il risultato finale è stato di 3-0. Ecco chi ha segnato.

In questa serata di mercoledì 5 ottobre ci sono state per le squadre italiane una buona e una cattiva notizia. Il Milan ha perso in modo netto contro il Chelsea con il punteggio di 3-0. Bene la Juventus che ha vinto contro il Maccabi Haifa per 3-1.