Incredibile vittoria del Real Madrid allo Stamford Bridge nella gara valida per i quarti di Champions League. Traina gli spagnoli Benzema.

Allo Stamford Brigde si è concluso il primo atto della sfida ai quarti di Champions League tra Chelsea e Real Madrid. Gli spagnoli hanno trionfato grazie ad una tripletta di Benzema, tre gol che hanno portato virtualmente il Real con un piede in semifinale.

Per i blues non è però ancora finita.

Champions League, Chelsea-Real Madrid: le formazioni ufficiali

Di seguito vediamo quali sono le due rose scese in campo alle ore 20.45:

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulisic. Allenatore: Tuchel.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde; Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Vittoria storica per il Real Madrid

Si dice che c’è una prima volta per tutto, eppure possiamo definire quella del Real Madrid davvero spettacolare. Gli spagnoli hanno infatti battuto il Chelsea per la prima volta nella loro storia, una vittoria questa che è stata trascinata da un Benzema in stato di grazia. Proprio il francese è stato artefice di tre reti arrivate rispettivamente al 21′, 24′ e al 46′. Gli inglesi avevano provato ad accorciare le distanze con la rete di Havertz al 40′, ma ciò non è bastato.

Nella ripresa il Chelsea ha cercato la rimonta riuscendo anche a creare delle interessanti occasioni che hanno messo paura alla porta avversaria. Il tempo è stato però dalla parte degli spagnoli che sono riusciti così ad archiviare la vittoria all’andata dei quarti di finale.