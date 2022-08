Champions League, i sorteggi: in quali gironi giocheranno le squadre italiane

I gironi della prossima Champions League sono giunti al termine e per le squadre italiane si attendono delle sfide non facili. Contro chi giocheranno.

Il sorteggio dei gironi di Champions League si è chiuso e per Juventus, Inter, Milan e Napoli i giochi si fanno seri. La strada probabilmente più dura è quella che dovrà attraversare l’Inter: i nerazzurri infatti dovranno affrontare nientemeno che Bayern Monaco e Barcellona.

Non si mette meglio inoltre nemmeno per Napoli e Juventus che giocheranno contro rispettivamente Liverpool e Paris Saint Germain. Le partite prenderanno il via a partire dal prossimo 6 settembre.

Champions League, sorteggi: tutti i gironi

Vediamo nel dettaglio dove giocheranno le squadre italiane girone per girone: