Che partita quella che è stata disputata al Meazza! L'Inter di Inzaghi ha ipotecato una buona vittoria contro il Barcellona, non senza soffrire.

La sera di martedì 3 ottobre è stata decisamente positiva per le squadre italiane. L’Inter di Inzaghi ha vinto in casa contro il Barcellona, ipotecando un buon risultato utile nel girone C di Champions League. Partita trionfale invece del Napoli che “divorato” l’Ajax vincendo per 1-6.