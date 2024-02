Champions League, Inzaghi soddisfatto: Inter ha fatto una grande gara

Roma, 21 feb. (askanews) - "Abbiamo fatto una grande gara, chiaramente dovrò rivederla, ma la prima impressione è che abbiamo concesso poco. In quelle due occasioni del secondo tempo, nonostante Sommer non abbia fatto parate, abbiamo concesso quelle due palle, una a Lino e il colpo di testa di Mor...

Roma, 21 feb. (askanews) – “Abbiamo fatto una grande gara, chiaramente dovrò rivederla, ma la prima impressione è che abbiamo concesso poco. In quelle due occasioni del secondo tempo, nonostante Sommer non abbia fatto parate, abbiamo concesso quelle due palle, una a Lino e il colpo di testa di Morata. Però la squadra avrebbe meritato, per quello fatto e per quello visto, un punteggio più rotondo”: così Simone Inzaghi, dopo che i nerazzurri con il gol di Arnautovic hanno vinto 1-0 l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

“Per un allenatore vedere giocare una squadra così, non è da stasera, è da tantissimo tempo, l’Inter anche due anni e mezzo fa. Sono molto soddisfatto dei ragazzi e di quello che stanno dando. Dobbiamo continuare, abbiamo fatto una striscia di 9 vittorie, ma sono state importanti, ma non importantissime, i mesi più importanti sono marzo e aprile dove andremo a giocare tanto”, ha aggiunto.