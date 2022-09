Dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain la Juventus ha perso anche contro il Benfica. Il risultato è di 1-2.

La Juventus di Allegri ha subito un’altra battuta di arresto. La squadra bianconera è stata sconfitta in casa. Un risultato sulla carta pesante che ha reso ancora più difficile il percorso della Juventus in Champions League. Il risultato finale è di 1-2 per il Benfica.