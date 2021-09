Champions League, Juventus-Chelsea: 1-0: Chiesa fulmina la porta avversaria

La partita Juventus-Chelsea valida per il girone H di Champions League ha preso il via all'Allianz Stadium. Le formazioni ufficiali.

All’Allianz Stadium si gioca il match Juventus-Chelsea valido per il girone H di Champions League. i bianconeri giocheranno senza Morata e Dybala. Gli inglesi invece non schiereranno Kanté risultato positivo al Coronavirus. Alla fine del match si deciderà la leadership del girone.

Champions League Juventus Chelsea, la formazione ufficiale

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All. Allegri

Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All. Allegri CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. All. Tuchel

Champions League Juventus Chelsea, il primo tempo

La partita è iniziata in modo equilibrato tra le due squadre con Chiesa che non ha mancato in alcuni frangenti nei primi venti minuti.

Al 18esimo minuto è arrivato invece il primo giallo che è stato dato a Marcos Alonso che ha spinto Cuadrado sul fondo. Il primo tempo è poi proseguito in modo molto frizzante con il Chelsea che ha tenuto per buona parte il pallino del gioco. La Juve però ha continuato a fare male creando situazioni che hanno messo paura alla porta avversaria. Al 40esimo e al 42esimo si sono create per la Juventus delle occasioni interessanti grazie a due calci di punizione.

Nulla di fatto. Le due squadre ritornano agli spogliatoi sullo 0-0.