Champions League, l’Inter travolge il Viktoria Plzen e vola agli ottavi

Grande serata per l'Inter di Simone Inzaghi, che travolge il Viktoria Plzen a San Siro e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League

L’Inter si gode una grande notte a San Siro schiacchiando 4-0 il Viktoria Plzen e stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Inzaghi dominano con la doppietta di Dzeko, la rete di Mkhitaryan e quella del rientrante Lukaku.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 90 Lukaku.

Allenatore: Massimiliano Farris.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): 36 Stanek; 24 Havel, 4 Pernica, 2 Hejda, 3 Tijani; 20 Bucha, 23 Kalvach; 77 Jirka, 88 Vlkanova, 18 Mosquera; 90 Bassey.

A disposizione: 13 Trvdon, 16 Jedlicka, 6 Pilar, 15 Chory, 21 Jemelka, 25 Cermak, 44 Holik, 99 Ndiaye.

Allenatore: Michal Bílek.

Arbitro: Ekberg (SVE)

Assistenti: Culum, Nyberg (SVE).

Quarto ufficiale: Klitte (SVE).

VAR: Dankert (GER).

Assistente VAR: Dingert (GER)

Il primo tempo

Il campo ha parlato chiaro e confermato la grande differenza tra i nerazzurri e i cechi del Plzen, arrivato a San Siro sperando di fare il guastafeste e uscito con le ossa rotte.

Inter che parte un po’ impaurita e che sente la tensione e l’importanza della partita. I primi dieci minuti sono di affanno, poi la squadra di Inzaghi, oggi squalificato e sostituito da Farris si scioglie e inizia a giocare. Tante occasioni create e dopo una serie di chance fallite arriva il vantaggio firmato dal colpo di testa di Mhkitaryan al 35′. I milanesi continuano a martellare e raddoppiano con Dzeko su grande assist di Dimarco, ipotecando il risultato.

La ripresa

Nel secondo tempo i nerazzurri non mollano la presa e trovano la terza rete, ancora con Dzeko al 66′. Nel finale torna in campo Lukaku a distanza di due mesi a causa dell’infortunio al flessore della coscia e non perde tempo, calando il poker all’86’, dopo pochissimi minuti dal suo ingresso. Una serata perfetta che lancia l’Inter agli ottavi di finale di Champions con due turni di anticipo nel peggior girone della Champions. E la partita tra Barcellona e Bayern Monaco diventa praticamente inutile.