Champions League, le probabili formazioni di Manchester City-Inter

All'attesissima finale di Champions League, manca davvero pochissimo: ecco le due probabili formazioni che potrebbero essere schierate in campo.

Dopo l’Europa League e la Conference League, anche la Champions League andrà in scena in quello che sarà l’ultimo atto della stagione 2022-2023. Anche in questa finale, com’è noto ci sarà un po’ di Italia: l’Inter affronterà il Manchester City nella sfida decisiva che verrà disputata nello stadio Ataturk di Instanbul. Scopriamo quali sono le due formazioni che Pep Guardiola e Simone Inzaghi potrebbero schierare in campo.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola

Per ciò che riguarda la panchina nerazzurra, va segnalato che Mkhitaryan non sarebbe ancora al massimo della forma, nonostante il recupero. Non sarebbe chiaro inoltre se Lukaku partirà o meno dalla panchina.

Anche Guardiola, dalla sua, potrebbe dover sbrogliare il nodo Walker che è reduce da un recupero importante. L’allenatore, in linea di massima, lo ha sempre schierato nei match che contano.

Champions League finale, dove verrà trasmessa la partita

La finale di Champions, Manchester City, sarà trasmessa su Sky, nei canali satellitari: Sky Sport 1, Sky Calcio , Sky Sport Football e Sky Sport 4K. A questi si aggiungeranno anche le dirette streaming Sky Go e Now. In alternativa sarà possibile vederla chiaro su Canale 5. Si segnala che né Rai, né Prime Video trasmetteranno la partita.

Marotta: “Noi dormire? Siamo vaccinati”

Nel frattempo, nelle scorse ore sono arrivate le parole di Beppe Marotta. L’AD dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Se dormiremo? Siamo vaccinati ormai […] È un evento straordinario ma c’è la giusta emozione. La squadra ha fatto un allenamento allo stadio anche per toccare l’erba che domani li vedrà protagonisti, è stato un avvicinamento alla serata di domani. Non tutti i giocatori hanno provato l’emozione di una partita di questo livello ma la cosa non mi spaventa: l’allenatore è esperto e loro sono professionisti, l’emozione durerà il tempo di arrivare allo stadio poi tutto si dimentica e la squadra farà la sua partita”.