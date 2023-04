Champions League, l'Inter fa fuori il Benfica e raggiunge il Milan in semifinale!

L’Inter non tradisce e raggiunge il Milan in semifinale di Champions League! I nerazzurri pareggiano 3-3 a San Siro, mollando dopo il vantaggio per 3-1 ma è più che sufficiente per tornare tra le prime quattro d’Europa dopo 16 anni. A segno Barella, Lautaro e Correa, i portoghesi salvano l’orgoglio con le reti di Aursnes, Silva e Musa.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 António Silva, 30 Otamendi, 3 Grimaldo; 61 Florentino, 22 Chiquinho; 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario, 8 Aursnes; 88 Gonçalo Ramos.

A disposizione: 24 Soares, 75 André Gomes, 4 Verissimo, 7 Neres, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 23 Ristic, 33 Musa, 73 N’Dour, 87 Joao Neves, 91 Morato.

Allenatore: Roger Schmidt.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Barbero, Porras Ayuso (ESP)

Quarto ufficiale: Soto Grande (ESP)

VAR: Martínez Munuera (ESP)

Assistente VAR: Hernández (ESP)

Il primo tempo

L’Inter non si culla sul risultato guadagnato in Portogallo e parte fortissimo, interpretando bene la gara e sbloccandola con il solito Barella, che dopo la rete di una settimana fa si ripete e porta avanti i nerazzurri. La squadra di Inzaghi gioca bene e non sfrutta un paio di occasioni per raddoppiare e chiudere definitivamente i giochi. Così in quello che sembrava il momento più tranquillo della gara, si riaffaccia in avanti il Benfica che all’improvviso pareggia con Aursnes, portando la partita in parità negli spogliatoi.

La ripresa

I nerazzurri non si fanno intimorire dal risultato del primo tempo e nel secondo tempo chiudono la pratica con i gol di Lautaro Martinez e Correa. Nel finale calo di tensione dei nerazzurri a risultato già acquisito, ma i gol di Silva e Musa non cambiano il destino e l’Inter raggiunge il Milan in semifinale di Champions League. Una milanese sarà in finale a Istanbul e sfiderà la vincente di Real e Manchester City.