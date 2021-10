Milan e Inter si giocano la permanenza in Champions League sfidando rispettivamente Porto e Sheriff. Il risultato dei match.

Le due squadre milanesi Milan e Inter si stanno giocando il futuro in Champions League sfidando rispettivamente Porto e Sheriff. I rossoneri a secco di punti, allo stadio Do Dragao tenteranno il tutto e per tutto. Al Meazza è stato aperto il terzo anello rosso.