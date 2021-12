Serata nera per il Milan che, dopo aver sfiorato la qualificazione in Champions League è stata sconfitta dal Liverpool per 1 - 2.

Per il Milan è ufficialmente terminata l’avventura in Champions League. I rossoneri che nel primo tempo avevano sfiorato per un attimo la qualificazione, sono stati sconfitti dal Liverpool per 1 – 2. Per il Milan gol di Tomori (29′); Per il Liverpool reti di Salah (36′) e Origi (55′).