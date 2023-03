Champions League, Napoli-Francoforte 3-0: tre italiane ai quarti di finale

Il Napoli strapazza i tedeschi e vola ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Spalletti si scatena al Maradona e fa fuori l’Eintracht Francoforte. L’Italia fa tre su tre, con Milan, Inter e Napoli qualificate, non accadeva dal 2006.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1):Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Glasner.

Il primo tempo

La prima frazione di gioco è come prevedibile abbastanza tattica, con gli ospiti attenti a non prendere gol per provare a sfruttare qualche palla inattiva o errori del Napoli. La squadra di Spalletti è però altrettanto organizzata e attenta e quando il primo tempo sembrava scorrere via sul risultato di 0-0 riesce a sbloccare il match con il solito Osimhen. Il centravanti incorna e porta avanti i campani allo scadere dei primi 45′.

La ripresa

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del finale del primo ed è ancora Osimhen a strapazzare il Francoforte. Il nigeriano raddoppia al 53′, spalancando di fatto le porte dei quarti di finale al Napoli. Poi Zielinski trasforma su rigore il 3-0 definitivo. Il Napoli raggiunge Inter e Milan ai quarti di finali. Le altre qualificate sono Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Benfica e Manchester City. Venerdì i sorteggi a Nyon.