Champions League, Napoli-Milan: formazioni ufficiali e convocati

Allo stadio Maradona andrà in scena tra pochissimo la partita dell'anno. In palio le semifinali di Champions League.

“Ne rimarrà soltanto uno”, potremmo dire per parafrasare la celebre pellicola “Highlander – l’ultimo immortale”, eh già perché tra pochissimo andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Inutile dire che in palio c’è il passaggio alle semifinali. Ricordiamo che la squadra di Spalletti sarà chiamata alla rimonta dopo aver perso per 1-0 contro i rossoneri. A questo punto ci si chiede: riusciranno i partenopei a compiere l’impresa o a festeggiare saranno i rossoneri?

Champions League, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali

Di seguito vediamo quali sono le due formazioni che scenderanno in campo nei primi minuti della partita:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Idasiak, Gollini, Elmas, Lozano, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Raspadori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere.

I diffidati e gli squalificati per Napoli-Milan

Sulle due squadre pesa nel frattempo una lunga lista di diffidati. Per il Napoli sono a rischio Juan Jesus, Politano e Rrahamani, mentre sono squalificati Kim e Anguissa. Per il Milan non ci sono state squalifiche, ma i diffidati sono cinque: si tratta di Fodé Ballo Touré, Tomori, Tonali, Krunic e Calabria. Da segnalare che anche Pioli è a rischio.

Notte “insonne” davanti all’albergo del Milan

Il Milan non ha vissuto delle ore proprio semplici. Nella notte che ha preceduto il grande match, un gruppo di tifosi del Napoli si è ritrovato nell’albergo nel quale ha alloggiato la squadra di Pioli. “Non dovete dormire” è il coro che che ha risuonato. Per lo stesso motivo sono stati fatti scoppiare i fuochi d’artificio, ma stando a quanto riferisce ANSA, le stanze che hanno ospitato i giocatori rossoneri erano insonorizzate.