Champions League: un bizzarro pronostico con le uova predice la futura vincitrice

In questi giorni sta girando sui social un video molto particolare in cui si vede un uomo sbattere delle uova l’una contro l’altra, nel tentativo di pronosticare il vincitore della Champions League. Su ogni uovo è posizionato lo stemma di un club, quando i gusci si scontrano, quello che si crepa per primo rappresenta la squadra che uscirà sconfitta dal confronto.

Champions League, lo strano pronostico con le uova

Il video è ormai virale, anche perché è fedele ai risultati dei quarti di finale che si sono già disputati. L’uomo mostra prima due uova, una con lo stemma del Real Madrid, l’altro con quello del Chelsea. Le uova si scontrano e quella dei blues va in frantumi. In effetti, sarà poi prorpio il Real di Ancelotti a passare il turno. La storia si ripete poi per i match tra Milan e Napoli, tra Inter e Benfica e tra Manchester City e Bayern Monaco. Le uova pronosticano vincitrici Milan, Inter e Manchester City: e in tutti e tre i casi è andata in questo modo.

Chi vincerà la coppa?

Ma le cose si fanno interessanti solo adesso, perché tra oggi e domani ci saranno le tanto attese semifinali di Champions. Prima Real Madrid e Manchester City si sfideranno in un match davvero ricco di stelle, poi Milan e Inter giocheranno il derby della vita. Ma quali saranno le squadre a qualificarsi per la finale di Instanbul? Beh, secondo le uova è tutto scritto: in Turchia voleranno l’Inter e il Manchester City. Ma non solo, la squadra di Simone Inzaghi, secondo questo pazzo pronostico, sarà la squadra che alzerà la coppa delle grandi orecchie il prossimo 10 giugno.